Российская сборная по биатлону празднует двойную победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. И мужская, и женская команды взяли "золото" в эстафете. Такого не было 13 лет. Россиянки обогнали немок и чешек. Эта победа женской сборной в эстафете стала первой за 7 лет.
Праздник биатлона: двойная победа России
На первом этапе бежала Евгения Павлова, ставшая только пятой. На следующем этапе эстафету приняла Маргарита Васильева. Несмотря на падение, ей удалось финишировать второй. Третьей на трассу вышла Лариса Куклина, для которой гонка на этапе Кубка мира в Германии стала дебютной. Она смогла закрыть все мишени без дополнительных патронов. Эстафету Куклина передала Екатерине Юрловой-Перхт, которая смогла исполнить свою мечту - финишировать с российским флагом.
С победой из Оберхофа уезжает и мужская сборная. Это эстафетное золото для российской команды - первое за три года. В этот раз россияне опередили французов, финишировавших на минуту позже, и австрийцев. Россию в этой гонке представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они захватили лидерство уже на первом этапе. По итогам гонки россияне потратили только шесть дополнительных патронов, и единственные обошлись без штрафных кругов.