Рекордный "шатдаун" в США

Дональд Трамп побил рекорд Билла Клинтона по длительности шатдауна: временная приостановка деятельности правительства США продолжается уже 22-ой день из-за разногласий между главой Белого дома и демократами в конгрессе. Трамп отказывается одобрить бюджет, если в нём не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. А демократы отказываются выделить на это средства.

С 22 декабря в СШа не функционируют четверть федеральных учреждений, их работники не получают зарплату. Сотрудники сфер, связанных с национальной безопасностью, должны при этом продолжать работу. Но некоторые из них - как, например, служба безопасности аэропорта Майами - в знак протеста не остались дома под предлогом болезни. Один из терминалов воздушной гавани пришлось закрыть.

Банк продовольствия The Food Bank организовал пункты раздачи продуктов питания и первой необходимости, чтобы помочь федеральным работникам США справиться с периодом безденежья.

Это уже третий шатдаун в США с момента избрания Трампа президентом. Когда он закончится, пока неизвестно.

Предыдущий самый продолжительный шатдаун был зафиксирован 23 года назад и длился 21 день.