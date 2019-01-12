Сбежавшая из Саудовской Аравии Рахаф аль-Кунун прилетела в Торонто

В аэропорт Торонто прилетела подданная Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая бежала из королевства и после длительного противостояния спаслась от депортации из Таиланда.

Она рассказывала, что летела в Австралию, однако при пересадке в Таиланде некий саудовский дипломат отобрал у неё паспорт. Девушку задержала миграционная полиция, её обещали депортировать в Кувейт, чтобы вернуть семье. Сама она забаррикадировалась в номере в аэропорту, откуда отправляла записи о своём положении в Twitter. Это позволило аль-Кунун пропустить рейс в Кувейт и добиться встречи с представителем управления комиссара ООН по делам беженцев, который добился для неё права остаться в Таиланде.

В поддержку аль-Кунун была развернула кампания в Австралии с призывом к властям срочно принять девушку как беженку. В МВД отвечали, что этот вопрос будет рассмотрен в обычном порядке, поскольку аль-Кунун больше ничто не угрожает.