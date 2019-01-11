Трамп: "Мы можем ввести в стране ЧП"

Для посещения южных рубежей США президент Трамп выбрал Макаллен – город в Техасе, находящийся на американо-мексиканской границе. По данным таможни и пограничников, именно в окрестностях Макаллена задерживается наибольшее число тех, кто пытается нелегально попасть в страны.

"Сотрудники пограничной службы более, чем кто бы то ни было, нуждаются в существовании подобного барьера, называйте его как угодно. Стальной ли , бетонный ли, это уже частности", - заявил президент США.

В случае введения ЧП, президент получает возможность начать строительство стены, не обращая внимания на мнение Конгресса, и используя бюджета вооруженных сил.

Правда, это не гарантирует его защиту от возможных судебных исков.

На границе тучи ходят хмуро: Трамп в Техасе Фото Рейтер

Шатдаун продолжается уже три недели, более 800 тысяч госслужащих не получают зарплату.

В сложившейся ситуации администрация и законодатели обвиняют друг друга, согласовать параметры бюджета нынешнего года не удалось и при личной встрече представителей Демпартии - спикера Палаты представителей Пелоси и сенатора Шуммера в Белом доме.

Нэнси Пелоси накануне сообщила, что у ее однопартийцев есть более продуктивная идея того, как можно защитить границу, и это не стена.

Спикер Палаты представителей нэнси Пелоси Фото Рейтер