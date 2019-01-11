"Брексит" - не игра. Скандалы Трампа. Жилеты и лифчик

«Это выглядило так, будто правительство играет с машинками. На самом деле в Кенте, на юге Англии, шла отработка действий на случай беспорядочного выхода страны из Евросоюза.

Британские власти выстроили 87 грузовых фургонов на малоиспользуемом аэродроме для поездки в Дувр, самый важный на острове порт для транспортировки товаров в континентальную Европу.

Грузовики были отправлены в путь, чтобы проверить, не устроят ли они заторы на дорогах...

Я просто обожаю рассказы о “брексите”. Когда ещё увидишь, как правительство репетирует экономические потрясения?

Оно задействовало 87 грузовиков - но что, если в реальности их будет ближе к 150? Или больше?

Сделка премьер-министра Терезы Мэй может быть отклонена. Воротилы бизнеса и инвесторы опасаются, что тогда пятое по величине хозяйство в мире выпадет из ЕС без всякой страховки.

Перспектива того, что Британия сможет торговать со своим крупнейшим и ближайшим рынком лишь на самых элементарных условиях, как с чужой отдаленной нацией, просто «не укладывается в голове».

Это я цитирую британского министра Грега Кларка.

Тереза Мэй потерпела чувствительное поражение на этой неделе, когда парламент потребовал, чтобы правительство разработало план “Б» в течение трех дней, если она проиграет голосование по «брекситу».

Это будет непросто - может быть, репетиция с грузовиками была всё-таки неплохой идеей.

Между тем, в континентальной Европе стартовал новый политический год, важнейшим событием которого будут европейские выборы в мае.

Для успеха на них некоторые политические партии уже ищут возможных партнеров.

Возьмем, к примеру, итальянского тяжеловеса Маттео Сальвини, лидера правой партии Лига. На этой неделе он отправился в Польшу, чтобы изучить возможности объединения с тамошними правыми.

В обеих странах у власти находятся евроскептики, и они видят прекрасную возможность, чтобы раскачивать лодку после дня выборов.

В конце концов, всевозможные популисты укрепляют свои позиции по всей Европе, такое впечатление.

Но хотите верьте, хотите нет, “брексит» может стать ещё одним спойлером.

Вызовет ли какой-то из этих международных популистских альянсов серьезные потрясения в европейской политики , ещё надо увидеть.

Или, как выражается Дональд Трамп: «Посмотрим, что получится». Вы обратили внимание? Одна из любимых фраз Трампа - «посмотрим, что получится». Он все время говорит: "Посмотрим, что получится."

Но сейчас он застрял в правительственом шатдауне из-за его проекта пограничной стены. Этому кризису не видно конца, поскольку переговоры с большинством в демократической Палате никак не продвигаются вперед. Так что «посмотрим, что получится».

Как будто этого Трампу мало, он затеял ещё один скандал с Европой, понизив дипломатический статус Евросоюза в Соединённых Штатах.

Вашингтон даже не сообщал об этом Брюсселю почти до того момента, когда еврокомиссар по торговле отправилась в США для дальнейших переговоров.

Поговорим об искусстве.

Я уверен, что вы все видели знаменитую картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Она стала символом июльской революции 1830 года, свергнувшей короля Франции Карла X.

Считается, что этот шедевр вдохновил Виктора Гюго на сочинение «Отверженных», а также многих других художников и карикатуристов по сей день.

Если бы Делакруа жил сегодня, он мог бы черпать вдохновение в яростных протестах "ж`ёлтых жилетов", которые сотрясали Францию более двух месяцев назад.

Но, поскольку он умер в 1863 году, эта задача досталась французскому уличному художнику Паскалю Бояру.

В знак солидарности с желтыми жилетами Бояр нарисовал свою версию «Свободы, ведущей народ» на стене ничем не примечательной улицы в 19-м округе Парижа.

Заметьте, что протестующие у Бояра не вооружены, только у Марианны в руке винтовка.

И, в отличие от версии Делакруа, на ней бюстгальтер.

Времена меняются, революции тоже”.