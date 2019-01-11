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Брюссельское бюро

Во главе ЕС Румыния перечит его руководству

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 Андрей Бекетов 
Во главе ЕС Румыния перечит его руководству
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«За Европу, против диктатуры и коррупции» - такими лозунгами встречали в Бухаресте высокопоставленную делегацию из Брюсселя. Заняв на полгода пост председателя Евросоюза, Румыния пригласила на церемонию по этому случаю глав Еврокомиссии и Евросовета, представителей стран-членов. Демонстранты призывали их принудить румынское правительство к уважению общих ценностей:

«Мы румыны, пришли сюда показать, что мы хотим стать частью ЕС, хотим жить в стране, где главенствует закон».

Корреспондент Euronews Ана Ласаро передаёт:

«Председательство начинается в условиях давления на Румынию. Никто не сомневается в её технической способности к управлению группой государств, её команда в Брюсселе компетентна. Но есть сомнения в соответствии Бухареста политическим стандартам. В частности, реформы, проводимые правительством в судебной сфере, вызывают обеспокоенность в Брюсселе».

Премьер-министр Румынии убеждена, что такая реформа не испортит репутации её страны:

«Мы покажем вам, что Румыния заслуживает уважения европейского сообщества, - сказала Виорика Дэнчилэ. - У нас статуса равного партнера в великой европейской конструкции».

В премьеры метит Лидер правящих социал-демократов. Осужденный на несколько лет лишения свободы за разбазаривание фондов ЕС, Ливиу Драгня добивается декриминализации некоторых форм коррупции и амнистии многим правонарушателям, включая его самого.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил готовность внести такие изменения в законодательство. На совместной пресс-конференции это не одобрил президент Еврокомиссии:

«Да, Европа построена на компромиссе, но он невозможен, когда речь идет о верховенстве права, - сказало Жан-Клод Юнкер. - Возникнет очень негативный эффект, если будет объявлена амнистия, как предлагают некоторые в этой стране. Это был бы шаг назад».

При таких разногласиях, Брюсселю и Бухаресту придётся вместе координировать работу союзных столиц по очень насыщенной повестке дня: от «брексита» и выборов в Европарламент до регулирования миграции и составления бюджета ЕС.