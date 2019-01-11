В ЕС сократят число жертв автокатастроф

Ежегодно на европейских дорогах в авариях гибнет около 25 тысяч человек. Разработчики еСall обещают снизить печальную статистику, сократив вдвое время реагирования на чрезвычайные ситуации в сельской местности.

Эксперт программы, Альберто Фернандес-Виттенбах из Европейского агентства спутниковой навигации рассказывает о eCall: "Речь идет о новом компоненте в системе безопасности автомобиля: он активируется в случае аварии и передает координаты пострадавшей машины по спутниковой системе "Галилей" в 112 аварийных служб".

В центре внимания программы "Планета бизнеса" - новая европейская технология eCall , позволяющая попавшим в автокатастрофу срочно получить помощь. Выяснилось, что новинка открывает значительные профессиональные перспективы перед малыми и средними предприятиями.

Предположим, машина попала в аварию: от удара, резкого торможения устройство eCall включается, передавая по спутниковым каналам координаты автомобиля службам спасения. Водитель также может вызвать помощь, нажав на кнопку.

Помимо спасения жизней, технология открывает новые возможности для бизнеса.

Ими воспользовалась группа NavCert. Мюнхенская компания получила я финансирование ЕС и занимается тестированием и сертифицированием системы eCall.

Мартин Грзебеллус, директор, NavCert: "eCall - важная технология, с ней сегодня связана половина доходов нашей компании. Фирма наша немецкая, расположена в Германии, а вот клиенты разбросаны по всему миру - и в Китае, и в Японии, и в Корее".

Возможности NavCert выходят за рамки простого тестирования; фирма также предлагает широкий спектр услуг с использованием глобальных навигационных систем.

Мартин Грзебеллус, директор, NavCert: "Наша основная специализация связана с навигацией и позиционированием. Еще одно перспективное направление сегодня - это автоматизированное вождение. Оно предполагает точное определение координат машины в любой момент времени. Мы нашими решениями поддерживаем автопром".

Эксперты отмечают: навигация традиционно ассоциировалась с транспортом - в авиасекторе, в секторе морских перевозок. Сегодня список расширяют дроны, беспилотники, а также бытовая техника.

Сколько жизней позволит спасти технология eCall?

Альберто Фернандес-Виттенбах, Европейское агентство спутниковой навигации: "Речь идет о сотнях жизней, а также о о многих сотнях спасенных от последствий тяжелого травмирования. В денежном выражении экономия превысит 25 миллиардов евро в год".

Цифры и факты:

В 2016 году на дорогах Европы в автокатастрофах погибли 25 тысяч человек; 135 тысяч получили серьезные травмы и ранения.

Для сокращения числа жертв ЕС разработала технологию eCall ; устройства срочной связи с аварийными службами в обязательном порядке устанавливаются на всех новых автомобилях, которые выходят на европейский рынок с 31 марта 2018 года.

В случае столкновения система срабатывает автоматически, передавая спасателям координаты пострадавших. Специалисты говорят, что время прибытия аварийных служб благодаря eCall сокращается вдвое в сельской местности.

Сигнал распространятся по каналам системы спутниковой навигации "Галилей" и "ЭГНОС". Подсчитано, что новинка позволит сохранить жизнь 2,5 тысячам автомобилистов. В денежном выражении экономия составляет 25 миллиардов евро в год.

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