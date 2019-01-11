Меркель в Афинах обсуждает политику и экономику Греции и ЕС

"Это решение принесет пользу не только Греции и Северной Македонии, но и всей Европе", - подчеркнула Ангела Меркель на совместной с греческим премьером Ципрасом пресс-концеренции.

Одно из них касалось подписанного Афинами и Скопье соглашения по поводу названия ) бывшей югославской республики, договор завершает спор между странами.

Встреча старых друзей Фото Рейтер

Оппозиция тем временем обвиняет главу греческого правительства в том, что тот заключил "грязную сделку", обменяв, как указывается, согласие Афин подписать договор со Скопье о новом госнаименовании республики на "добро" со стороны кредиторов на отказ от запланированного в этом году сокращения пенсий.

Об этом сообщил лидер основной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис.

Сама Меркель заявила, что намерена сегодня встретиться с Мицотакисом, чтобы внести ясность в позицию Германии по поводу этого договора.