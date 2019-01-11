Карлосу Гону предъявлены новые обвинения

Во-первых, он обвиняется в злоупотреблении доверием компании при отягчающих обстоятельствах. Речь идёт о временном перекладывании на компанию своих личных инвестиционных убытков. А, во-вторых, о занижении в налоговой декларации размера своих компенсационных выплат на протяжении трёх лет вплоть до марта 2018 г.

Ранее Гону уже были предъявлены обвинения в занижении своих доходов на протяжении пяти лет до 2015 г.

8 января, выступая в суде, он отверг все выдвинутые против него обвинения.