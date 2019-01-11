Энди Маррей: последний турнир?

Энди Маррей был вынужден прервать пресс-конференцию, на которой он объявил о скором уходе из профессионального тенниса. Экс-первая ракетка мира не справился с эмоциями.

"Такой шанс существует, не уверен, что смогу отыграть с болью еще четыре или пять месяцев до Уимблдона".

Спортсмен отметил, что задумывается над еще одной операцией. "Речь идет даже не о полноценном возвращении в спорт, а о том, чтобы улучшить повседневную жизнь. У меня не получается надеть носки, не почувствовав боль", - сказал Маррей.

Маррей получил травму бедра в июле 2017 года, с тех пор он почти не играл. На прошлогоднем US Open британец выбыл уже во втором раунде, а последний матч провел в сентябре 2018 года в китайском Шэньчжэне.