Дальневосточные леопарды спасены

Сохранить и приумножить вымирающую популяцию удалось во многом благодаря национальному парку "Земля леопарда" в Приморье. Здесь на пятнистых хищников охотятся лишь при помощи фото - и видео-ловушек. Привыкшие к ним животные непонятных предметов совсем не боятся, а учёные получили уникальный шанс заглянуть в мир Уссурийской тайги и мониторить численность охраняемых

Встретить леопарда живую почти невозможно: они прячутся в пещерах на скалах, живут поодиночке, а общаются, оставляя друг друг послания - вот такой природный интернет. На видео попала история знакомства одной пары. Самка оставила метки и так называемый поскрёб. Потом на это место пришёл самец.

Случаев нападения леопарда на людей история не знает, а вот человек редким кошкам угрожает. В 2007 году дальневосточные леопарды оказались на грани исчезновения. Но теперь территория их обитания только растёт.