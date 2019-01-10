Трамп: "Демократы, до свидания!"

Дональд Трамп сегодня отправляется на южные рубежи США, чтобы ознакомиться ситуацией на американо-мексиканской границе.

Финансирование стены по-прежнему - камень преткновения при обсуждении параметров бюджета на текущий год.

Президент требует на строительство денег, демократы ему отказывают.

Трамп с представителями Республиканской партии в Конгрессе США во время встречи на Капитолийском холме Фото Рейтер

"Ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени. Я спросил, дадут ли денег, если шатдаун прекратится, Нэнси ответила - НЕТ. Я сказал - "Демократы, до свидания!"

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не замедлила отреагировать: "Госслужащие не получат жалованье, и это означает для них неприятности, связанные с неуплатой счетов,по кредитам за квартиры, за дома, за машины, за обучение детей и так далее. Но президенту на этой наплевать".

Лидеры Демпартии в Палате представителей и в Сенате США после встречи с президентом в Белом доме Фото Рейтер

Шатдаун продолжается уже почти три недели.

Финансирование примерно четверти правительственных организаций и федеральныйх министерств приостановлено, поскольку не принят бюджет, в который Трамп и республиканцы хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

В сложившейся ситуации стороны обвиняют друг друга.