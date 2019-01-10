Турция: кандидат в мэры с русскими корнями

В местных выборах в Турции впервые в истории страны будет участвовать кандидат с русскими корнями.

Анастасия Петрова-Четинкайя баллотируется на пост мэра города Алании в провинции Анталия.

35-летняя уроженка Мурманска - политологи и журналист - получила турецкое гражданство в прошлом году после замужества. В стране она проживает почти восемь лет.

Петрова-Четинкайя выдвинута как независимый кандидат. Свою кампанию она проводит под лозунгом "перемены в тебе".

Выборы пройдут 31 марта.