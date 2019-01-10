В Неаполе открывают приложения

В стенах одного из старейших вузов мира ( университет имени Фридриха II в Неаполе) растят представителей одной из самых молодых профессий. С 2016 год здесь действует Академия разработчиков - совместный проект компании Apple, итальянских государственных и частных ведомств и структур, координирующих Европейскую политику сплочения. Ежегодно академия принимает 400 студентов, которых здесь учат по-новому.

Ассортимент приложений, над которыми трудятся молодые разработчики, весьма широк - от игр до финансовых и медицинских услуг. В рамках учебного курса студенты собирают программирование, компьютерный дизайн. Ставка делается на командную работу и тесный обмен навыками между группами слушателей.

Мориц Филип Реке, преподаватель: "Преимущество нашей методики - в том, что студенты с самого начала решают вполне определенные, реальные задачи. Иными словами, мы привлекаем их к процессу работы над конкретными потребностями рынка".

Роберта Милано, студентка: "Академия учит через постановку небольших, но конкретных задач. У нас тут нет победителей и побежденных; мы сами выбираем, над каким проектом работать, голосуем во время общих собраний за то направление, которое нам кажется одновременно вдохновляющим и реалистичным".

Преподаватели поощряют самостоятельную работу своих подопечных; прежде чем привлекать педагога, студенты пытаются сообща решить тут или иную проблему.

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Луис Хон, студент: "Ты начинаешь общаться с ребятами, ищешь информацию по заданной теме, решаешь, что нужно твоей рабочей группе, тебе лично; что будет полезно для будущего приложения".

В Академии учатся преимущественно итальянцы, но есть и студенты из-за рубежа. Цель руководства - привлечь к разработке приложений людей с разными интересами, не ограничиваясь программистами.

Джорджио Вентре, директор Академии: "Мы с самого начала не хотели ограничиваться такими, знаете ли, очкариками-гиками. Наши студенты дают нам живое представление о том, какая она - сегодняшняя Европа, мир в целом. Мы составляем учебный план с расчетом на многообразие приходящих к нам людей, мы хотим отвечать их запросам".

По окончании 9-месячного курса студенты готовы трудиться над разработкой, конфигурацией, дизайном мобильных приложений. Они решили посвятить свою карьеру технологиям, однако главным в обучении по-прежнему считают не машину, а личность преподавателя.

Франчинья Карвальо, преподаватель: "Мы стремимся разнообразить образовательный процесс для наших слушателей, хотим, чтобы во время учебы они сразу решали практические задачи. Студенты экспериментируют без страха, ведь мы всегда рядом, чтобы скорректировать вектор движения, помочь в становлении самостоятельного профессионального мышления".