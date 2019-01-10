Неаполь готовит профи для индустрии 4.0

"Академия разработчиков" - партнерский проект университета Неаполя и корпорации Apple. Школа опирается на помощь по линии Европейской политики сплочения.

Валерия Фашоне, представитель местных властей, рассказывает о достижениях учебного заведения с момента открытия в 2016 году: "Неаполь - самый молодой город Европы, здесь традиционно сильная подготовка инженеров, представителей технических специальностей. Муниципалитет совместно с университетом Неаполя встретились с корпорацией Apple. Взаимопонимание возникло сразу же, дальнейшая работа над проектом пошла довольно быстро.

Для организации учебного пространства мы задействовали средства из фондов регионального развития. Работа проходила в два этапа: сначала мы отремонтировали помещение для 200 студентов, затем расширили его, чтобы на второй год принять уже 400 человек, разместить необходимое оборудование. Европейский фонд социальной поддержки финансирует стипендии в 800 евро. За три года их получили и где-то тысяча студентов. Думаю, с нашей академией идея превратить Неаполь в настоящий инкубатор талантов в цифрой сфере, подготовить профессионалов уровня Четвертой промышленной революции осуществится гораздо проще, к томе же мы давно уже от слов перешли к делу".