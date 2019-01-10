Павленскому дали три года

Художник-акционист Павел Павленский и его подруга Оксана Шалыгина признаны виновными в поджоге в октябре 2017 года филиала Banque de France.

Парижский суд приговорил политического беженца из России к трем годам тюремного заключения, из них два условно. При этом суд не стал требовать заключения Павленского под стражу, поскольку тот отбыл 11 месяцев в предварительном заключении.

Экс-подруга Павленского приговорена к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Она уже провела в предварительном заключении три месяца, и оставшиеся пять будет находиться на свободе с электронным браслетом.

Павленский и Шалыгина также приговорены к штрафу (они должны выплатить Banque de France 18,5 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба и 3 тысячи за моральный ущерб), им запрещено в течение пяти лет приобретать оружие.

Поджог входа в Banque de France на площади Бастилии Павленский назвал художественной акцией «Огонь революции», но французское следствие посчитало его умышленным повреждением чужого имущества, совершенным общеопасным способом.

С октября 2017 г. по сентябрь 2018 г. Павленский находился под стражей в тюрьме «Флёри-Мерожис», где жаловался на издевательства со стороны охранников. В четверг Павленский завил, что посвящает свой процесс памяти маркиза де Сада.