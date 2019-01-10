Еврокомиссия расследует налогообложение Nike

Как говорится в заявлении регулятора, голландские налоговые органы в период с 2006 по 2015 годы издали пять постановлений, два из которых до сих пор в силе. Они определяют метод расчёта роялти для Nike.

Из постановлений следует, что налогами в Нидерландах облагается лишь часть прибыли от продаж двух "дочек". А значит Nike "имеет несправедливое преимущество перед конкурентами" в этой стране.

В четверг голландские власти заявили, что будут сотрудничать с еврокомиссией в расследовании. Представители компании обвинения отрицают, утверждая,что Nike в Нидерландах подчиняется общим для всех налоговым правилам.