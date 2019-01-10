Москва: Тушинский туннель открыт после затопления

Волоколамское шоссе в Москве после инцидента с провалом грунта в районе Тушинского туннеля полностью открыто для движения. Туннель Тушино затопило утром 10 января. Сообщалось, что проседание грунта под Волоколамским шоссе произошло на площади в 75 квадратных метров. В туннель вылились тонны воды и песка.