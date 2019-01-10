Волоколамское шоссе в Москве после инцидента с провалом грунта в районе Тушинского туннеля полностью открыто для движения. Туннель Тушино затопило утром 10 января. Сообщалось, что проседание грунта под Волоколамским шоссе произошло на площади в 75 квадратных метров. В туннель вылились тонны воды и песка.
Москва: Тушинский туннель открыт после затопления
Сергей Собянин, мэр Москвы: "Стенка "Канала имени Москвы" дала протечку и соответственно достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский туннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьезная".
Для ликвидации последствий аварии был создан оперативный штаб, в который вошли городские службы, специалисты МЧС, ФГБУ "Канал имени Москвы" , Гормоста и ГИБДД.