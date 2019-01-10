Объявлено, что пост председателя правительства Андалузии займет лидер местного отделения Народной партии Хуанма Морено. Таков результат соглашения между несколькими политическими силами этой испанской провиции.
Смена руководства в Андалузии
Центрист от партии "Граждане" получит пост зампреда правительства.
Этим политическим объединениям удалось убедить представителей крайне правой партии VOX отдать 12 голосов в региональном парламенте в поддержку правого кандидата.
О достигнутом компромиссе объявил генсек Vox Хавьер Ортега Смит: "Мы сегодня сумели дать отпор тем законам, что разрушали свободу, что насаждали нелегальную миграцию, что способствовали коррупции и позволяли действовать параллельной власти. Выиграли андалузийцы и семейные ценности".
Сообщается, что VOX ставила и иные условия, в частности, требовала отменить законы о защите женщин от гендерного насилия и о защите прав ЛГБТ-сообщества.
Но они удовлетворены не были.
Новое региональное правительство создаст, как этого требовала VOX, "Совет по делам семьи", одной из задач которого будет разубеждение женщин делать аборты в случае нежелательной беременности.
Почти четыре десятилетия стоявшие во главе регионального правительства социалисты министерских портфелей не получили.