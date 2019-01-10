Бывший посол ЕС в США о торговой войне

Ещ`ё прошлый летом тепло общались и говорили о сотрудничестве лидеры Соединённых Штатов и Евросоюза. Но статус его представительства в Вашингтоне с тех пор было понижен. Госдепартамент рассматривает ЕС уже не как блок государств, а как международную организацию. В двусторонних отношениях усилилась напряженность.

Бывший европейский посол в Америке Джон Брутон ответил на вопрос Euronews о том, не разразится ли теперь трансатлантическая торговая война:

«Конечно, есть повод для беспокойства. Администрация Соединённых штатов угрожает ввести новые тарифы на экспорт из Европы. Особенно могут пострадать производители автомобилей. Эта промышленность очень важна не только для Германии и Франции, но и для стран Центральной и Восточной Европы. Создаётся очень сложная ситуация, чреватая большими потерями для всего Союза. Я думаю, - сказал бывший посол, - что мы должны защищать свои интересы, и у нас есть значительные рычаги влияния, потому что США сами экспортируют много услуг ».

Брюссель собирается попросить у правительств ЕС разрешения на начало переговоров с Соединёнными Штатами о свободной торговле. В случае успеха сделки, таможенные пошлины на поставляемые через океан в обе стороны товары могут быть вообще отменены.