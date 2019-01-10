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Брюссельское бюро

Тяжба румынского политика с Еврокомиссией

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 Euronews 
Тяжба румынского политика с Еврокомиссией
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Лидер правящих в Румынии социал-демократов подал в Европейский суд иск против Еврокомиссии. Ливиу Драгня был приговорён в Бухаресте к 3,5 годам лишения свободы за разбазаривание фондов ЕС и тем самым лишён возможности возглавить правительство.

В его защиту выступил в Брюсселе министр иностранных дел председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану.