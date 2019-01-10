Тяжба румынского политика с Еврокомиссией

Лидер правящих в Румынии социал-демократов подал в Европейский суд иск против Еврокомиссии. Ливиу Драгня был приговорён в Бухаресте к 3,5 годам лишения свободы за разбазаривание фондов ЕС и тем самым лишён возможности возглавить правительство.