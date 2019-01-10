Объявлено имя нового президента ДР Конго

Согласно данным Избиркома страны, победу на них одержал лидер оппозиционной партии Феликс Чисикеди.

Лидер оппозиционной партии Феликс Чисикеди, согласно официальным данным, одержал победу на президентских выборах в ДРК Фото Рейтер

На это уже отреагировала организация, представляющая католическую общину страны, заявив, что в ходе подсчета голосов совершались многочисленные подлоги и мошенничества, и, таким образом, решение избиркома о победе Чисикеди противоречит тем данным, которые были собраны независимыми наблюдателями.

Согласно уже этим цифрам, победу одержал Мартен Файюлу.

Представитель политического течения Мартен Файюлу, который, по мнению католической общины ДРК, стал победителем на выборах президента Фото Рейтер

Чтобы оспорить официальные результаты, у проигравших есть 10 дней, они могут направить жалобу в Конституционный суд Демократической республики Конго.