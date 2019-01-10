Процесс над церковью во Франции: вердикт огласят 7 марта

Во Франции завершились слушания по скандальному делу о педофилии в католической церкви. Главным фигурантом процесса выступает кардинал Филипп Барбарен, архиепископ Лиона. Его обвиняют в том, что на протяжении долгих лет он знал, но скрывал факты растления детей одним из священников прихода - отцом Прейна - в 1980-х годах.

Вынесение приговора назначено на 7 марта. Однако французская прокуратура уже заявила, что не видит оснований для наказания кардинала Барбарена. Данный факт вызвал крайне негативную реакцию со стороны истцов:

"Такая позиция прокуратуры, а также доводы адвокатов обвиняемых просто шокируют. Они делают вид, как будто на самом деле пытались защитить нас, однако это ложь. Мы вынуждены выслушивать все эти слова, но это просто возмутительно", - заявил Euronews Пьер-Эммануэль Жермен-Тилль, который будучи подростком подвергся сексуальному насилию со стороны отца Прейна.

К данному процессу во Франции приковано пристальное внимание. Ведь речь идет о репутации католической церкви. "Сегодня никто уже не может закрывать глаза на факты надругательства над несовершеннолетними, причем на протяжении долгих лет", - убежден представитель стороны обвинения Жан Будо.

Однако защита кардинала Барбарена и других священнослужителей, оказавшихся на скамье подсудимых, считает по-иному:

"Мы видим, что на архиепископа Лиона хотят свалить вину за то, что он не совершал. Наши оппоненты используют его как средство для достижения своей цели - осудить церковь. Кардинал Барбарен человек со своими душевными страданиями, со своими ошибками. Однако одно можно сказать совершенно определенно: он не заслужил уголовного преследования", - говорит адвокат священнослужителя Жан-Феликс Лусиани.

Сам кардинал Барбарен настаивает, что никогда ничего не скрывал. В то же время на одном из заседаний суда в Лионе она заявил, что следовал предписанию Ватикана "не раздувать скандал", поэтому просто отослал педофила в рясе - отца Прейна - в другой приход.