Правительство с "ограниченными возможностями"

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за ограничение финансовых полномочий правительства в случае brexit'a без сделки.

Законодательная инициатива была поддержана с перевесом в 7 голосов.

303 депутата высказались за, 296 - против. В числе последних были и однопартийцы премьер-министра.

Поправки касаются главным образом способов пополнить доходную часть бюджета Соединенного королевства.

После того, как поправки были одобрены, правительство сможет вносить изменения в процедуру сбора налогов только с согласия Палаты общин.

В конце ноября прошлого года ЕС и Британия согласовали условия brexit, но чтобы сделка вступила в силу, ее должна одобрить Палата общин парламента.

Мэй уже один раз переносила дату голосования.

Британский премьер испытывает серьезное давление, в том числе и в рядах своей собственной партии. И консерваторы, и лейбористы тогда потребовали от главы кабинета заново согласовать условия таможенного союза и торгового обмена между Северной Ирландией и ЕС после после выхода Британии из Евросоюза.

На новые переговоры по поводу статуса Северной Ирландии и таможенного back stop'a Брюссель идти не собирался, о чем руководство ЕС заявляло неоднократно.