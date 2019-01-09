Женщины в Саудовской Аравии будут получать смс о разводе

Женщины также могут самостоятельно запросить информацию о том, состоят ли они в браке, или ознакомиться с деталями свидетельства о разводе. Ведомство утверждает, что это поможет женщинам защитить свои права, но активисты говорят, что это просто "техническая мера".

"После принятия решения суды уведомят женщин о выдаче официальных свидетельств, связанных с их семейным статусом, по номеру телефона, зарегистрированному в системе", - говорится в сообщении Министерства юстиции.

"Это не шаг вперед, - сказала Ротна Бегум, старший специалист по правам женщин Human Rights Watch. - Это только подчеркивает неравенство при разводе, где мужчина может в одностороннем порядке расторгнуть брак. Женщине для этого необходимо начать судебный процесс и основания, при которых ей разрешено разводиться, ограничены".

Бегум считает, что главной проблемой остается то, что женщины в Саудовской Аравии всю жизнь находятся под опекой мужчины. Это может быть отец, муж или даже сын. Опекун дает разрешение на смену паспорта, путешествия за границу, медицинские процедуры и даже освобождение из тюрьмы.

"Полный абсурд, что женщине во время бракоразводного процесса необходимо получать от мужа все эти разрешения. Муж может использовать их против нее: обмануть, ограничить в действиях, усложнить жизнь", - сказала правозащитница.

"В Саудовской Аравии нет законов, регламентирующих жизнь семьи. Люди не готовы к этому, в стране нет гражданского общества", - добавила она.

"Фантомная" модернизация

Власти Саудовской Аравии заявляют, что новый закон связан с курсом на постепенную реформацию патриархальных устоев Королевства. Ранее женщинам разрешили садиться за руль автомобиля, ходить на стадионы и заниматься в бойцовских клубах.

Бегум считает, что модернизация - красивый фасад: "Власти пытаются присвоить себе лавры за самые минимальные реформы. Чтобы по-настоящему понять, что происходит, стоит обратить внимание на борцов за права женщин, которые сейчас находятся в заключении. Их пытают, им грозит до 20 лет тюрьмы".

На сегодняшний день в заключении находятся минимум восемь жительниц Саудовской Аравии, выступающих за отмену мужского опекунства. "Все наиболее влиятельные правозащитницы сейчас либо находятся в тюрьме, либо борются за права женщин Саудовской Аравии из-за границы".