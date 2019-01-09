Крайне правые влияют на выборы в Андалузии

Впервые более чем за 35 лет крайне правая партия сможет повлиять на выборы главы испанского региона. В Андалузии представитель консервативной народной партии Хуан Мануэль Морено, претендующий на пост главы местного правительства, смог заручиться поддержкой ультраправой партии "Вокс". Соглашение было подписано в среду вечером.

Как сообщается, в документе ничего не говорится о нескольких самых спорных вопросах: "Вокс" требовала отмены законов о гендерном равенстве и о равенстве в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, а также настаивала на изменении даты празднования Дня Андалузии.

Народная партия заключила также соглашение с партией "Граждане". В соответствии с этим документом, замглавы андалузского правительства станет региональный лидер "Граждан" Хуан Марин. Он в свою очередь уже успел заявить, что сам никогда не участвовал ни в каких переговорах и не подписывал никаких соглашений с партией "Вокс".

На прошедших в декабре выборах победу одержала Социалистическая рабочая партия, но она получила только 33 кресла из 109. В свою очередь народная партия благодаря "Гражданам" и "Вокс" смогла заручиться большинством в парламенте, и таким образом Морено получил право возглавить правительство региона.