Павар переходит в "Баварию"

Защитник сборной Франции по футболу и немецкого "Штутгарта" Бенжамен Павар подписал контракт с мюнхенской "Баварией". По словам представителей пресс-службы немецкого клуба, игрок официально войдет в состав команды 1 июля. Соглашение рассчитано на пять лет.

Павар перешел в "Штутгарт" из французского "Лилля" в 2016 году. В составе этого немецкого клуба защитник провел 71 матч. С национальной командой Франции 22-летний защитник выиграл чемпионат мира 2018 года в России, а его великолепный гол в ворота аргентинцев был признан лучшим на турнире.