За жену миллионера требуют выкуп в криптовалюте

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В Норвегии похищена жена одного из самых богатых людей страны - бизнесмена Тома Хагена. Как сообщают местные СМИ, Анна-Элизабет Фалькевик пропала еще в конце октября, но в целях безопасности информацию о ее похищении не обнародовали. Есть данные, что похитители в обмен на свободу женщины потребовали 9 млн евро, причем, впервые в истории - в криптовалюте.

"В течение нескольких недель полиция вела расследование исчезновения женщины из ее дома в Лёренскуге. Мы считаем, что она была похищена. Последний раз женщину видели в среду 31 октября 2018 года", - сказал инспектор полиции Томми Брёшке, выступая на пресс-конференции.