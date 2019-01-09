НБА: неуверенные победы лидеров

Лидер восточной конференции НБА на последних секундах вырвал победу у одного из аутсайдеров. "Торонто Рэпторс" обыграли "Атланту Хоукс" – 104:101. После этого матча "Хоукс" еще больше отдалились от зоны плей-офф. Сейчас эта команда занимает 12-ое место на востоке.

Наибольший вклад в победу "Торонто" внес Кавай Леонард. Он заработал 31 очко. Лучший результат у соперников показал Джон Коллинс, который принес "Атланте" 21 очко.

В концовке матча "Рэпторс" опережали "Хоукс" только на одно очко. На помощь своей команде пришел О'Джи Ануноби, блестяще исполнивший данк.

Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Не очень уверенную победу одержал и лидер западной конференции. "Денвер Наггетс" обыграли "Майами Хит" со счетом 103:99. Центровой "Наггетс" Никола Йокич оформил трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. Он же стал автором победного броска за две секунды до конца матча.