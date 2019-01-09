Еврозона: безработных стало меньше

Безработица в еврозоне в ноябре минувшего года сократилась до 7,9%, опустившись впервые с 2008 года ниже отметки в 8%. Показатель для Евросоюза в целом - 6,7%. Это - минимум с января 2000-го года. Данные обнародовало европейское статистическое агентство Евростат.

Самая низкая безработица зафиксирована в Чехии, Германии и Нидерландах. Самая высокая - в Испании и Греции.

В ноябре 2018 года в 28 государствах ЕС без работы были 16 с половиной миллионов мужчин и женщин. В еврозоне 13 миллионов.

Нелегко найти работу европейцам в возрасте до 25 лет. Уровень безработицы среди этой категории населения в ноябре составил 15% в ЕС и почти 17% в еврозоне.

В наиболее сложном положении оказались молодые люди, проживающие в Греции, Испании и Италии, где уровень безработицы среди молодежи превышает 30%.