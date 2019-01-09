Альянсы противников диктатуры и евроскептиков

По мере приближения европейских выборов усиливается борьба политических партий. Разнообразная венгерская оппозиция развернула единую кампанию с целью оттеснить от власти на всех уровнях премьера Орбана и его сторонников.

«Мы решили, что выборах в Европарламент и местные органы каждому кандидату от правящей партии «Фидес» должен противостоять один общий кандидат от оппозиции, - сказал евродепутат социалист Иштван Уйхей. - В Венгрии ведь не плюрализм и не конкурентная демократия, а диктатура. Мы должны вместе одолеть партию власти".

Для того, чтобы попасть в Европарламент, многие общественные деятели прибегают к популизму и национализму. Представитель «Фидес» уверяет, что избирателей больше всего беспокоит наплыв мигрантов:

«Нам недавно удалось провести по всей Европе опрос общественного мнения, - сказал Тамаш Дойч. - Мы убедились в том, что повсюду растут антимигрантские настроения, желание защитить коренных жителей и местную культуру. Всё это влияет на электоральные предпочтение».

Свой альянс формируют и разномастные евроскептики. Вице-премьер Италии пытается договориться с лидером польской крайне правой партии. Им мешает то, что Маттео Сальвини занимает пророссийскую позицию, а Ярослав Качиньский — наоборот. Если к ним примкнёт, например, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, то «друзья Москвы» будут задавать тон в этой группе. Хотя противников Евросоюза станет меньше из-за выхода из него Великобритании.

«Если бы не «брексит», евроскептические силы в Европарламенте были бы намного больше, - сказал брюссельский политолог Дору Франтеску. - С одной стороны, евроскептики завоевывают позиции в континентальной Европе, а с другой стороны, они теряют британцев. Эти две тенденции компенсируют друг друга, в итоге эти евроскептические силы получат почти такую же долю мест в Европарламенте, как сейчас».

Но противники европейского проекта по определению ставят на первое месте интересы своих стран, что до сих пор не позволяло им успешно действовать сообща.