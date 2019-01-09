Суд над Барбареном: эхо Бостона

Судебный процесс над кардиналом Филиппом Барбареном сравнивают со скандалом, разразившемся в начале века в католической церкви Бостона. Тогда большую роль в раскрытии случаев сексуальных домогательств по отношению к детям со стороны священников сыграли журналисты газеты "Бостон Глоб". Оин из них Майкл Резендес. Вот, что он сказал Euronews:

"Сходство этих дел в том, что высшие должностные лица католической церкви, - епископы, кардиналы, все они пытались скрыть происходившее насилие. Все и везде тщательно покрывалось. И теперь мы об этом знаем. Мы также знаем о том, что это не исключительный случай. Подобное практикуется в католической церкви во всем мире".

Журналистское расследование событий в Бостоне легло в основу сюжета картины "В центре внимания", получившей в 2016 году множество премий, включая "Оскар". Критика в адрес Ватикана и нынешнего главы римско-католической церкви звучит и сегодня.

Майкл Резендес, журналист:

"Я не думаю, что Папа Франциск сделал достаточно в том, что касается борьбы с сексуальным насилием. Это стало огромным разочарованием для католиков во всем мире. Свидетельства повсеместного сокрытия сексуальных домогательств к детям со стороны духовенства, прослеживались на протяжении всего его понтификата".

В минувшем году скандалы, связанные педофилией, потрясли католические церкви в США и Чили. Несколько дней назад папа Франциск назвал насилие над детьми одним из самых подлых и гнусных преступлений.