Тотальной торговой войны не будет?

Китай и США дали миру надежду на то, что тотальной торговой войны удастся избежать. В столице Поднебесной завершились переговоры, в которых приняли участие лидеры двух стран – Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Днем ранее глава Белого дома написал на своей странице в "Твиттере", что переговоры проходят очень успешно. Однако конкретные результаты встречи пока не разглашаются. Детали китайская сторона обещает опубликовать в ближайшее время.

"Китай и США договорились провести конструктивные переговоры, цель которых – разрешить торговые споры. Делается это в соответствии с важными договорённостями, которых удалось достичь лидерам двух стран", - заявил представитель МИД Китая Лу Кан.

До встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин последний раз общались на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Тогда американский и китайские лидеры договорились о 90-дневном перемирии.

В прошлом году Вашингтон объявил Пекину "тарифную войну". Соединенные Штаты ввели пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью в 250 миллиардов долларов. Пекин ответил зеркально.