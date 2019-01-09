CES: Праздник электроники в тылу торговой войны

Ежегодная Выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе открылась на фоне ухудшения торговых отношений США с другими странами, прежде всего с Китаем. Отсутствие компромисса и взаимное повышение таможенных сборов грозят заметным увеличением расходов в сфере высоких технологий, а значит и ростом цен на новые гаджеты, — отмечает представитель Ассоциации потребительских технологий Иззи Санта:

«Американские технологические компании в месяц платят дополнительно около миллиона долларов за ввоз своей продукции из Китая, и это действительно может уничтожить всё то, что эти компании делают, их инвестиции, рабочие места, которые они создают. Индустрия технологий с нетерпением ждёт, что ко 2 марта лидеры США и Китая решат эту проблему. В противном случае тарифы увеличатся до 25% и обернутся для компаний потерей более миллиарда долларов при ввозе продукции в США».

Ранее компания Tesla обратилась к администрации президента США о таможенных льготах для поставщиков продукции из Китая. Торговый конфликт, как сказано в заявлении, может нанесёт серьёзный ущерб производителю электрокаров.