Партийные союзы. Список террористов. Ryanair не бастует

В Евросоюзе разворачивается предвыборная борьба. Венгерская оппозиция объединяется против партии власти "Фидес". Свой международный альянс формируют евроскептики.

В программе "Вкратце из Брюссел я":

Совет Евросоюза обновил список лиц и групп, прибегающих к терроризму. Их финансовые активы подлежат замораживанию, никто в ЕС не имеет права предоставлять им средства и экономические ресурсы.

Новыми фигурантами списка стали два гражданина и одно правительственное ведомство из Ирана, ответственные за недавние нападения на европейской земле.

В турецкую тюрьму за "райское досье"

Суд в Стамбуле приговорил турецкого журналистка к тюремному заключению на срок более года за её участие в расследовании офшорных злоупотреблений. Пелин Юнкер сообщила коллегам по составлению так называемого «Райского досье», что намерена подать апелляцию.

Она признана виновной в «клевете и оскорблении» при освещении деятельности компаний, принадлежащих бывшему премьер-министру Бинали Йылдырыму.

Забастовки Ryanair отменены

Экипажи авиакомпании Ryanair договорились с профсоюзами об улучшении условий труда. Как следствие, отменены забастовки испанских бортпроводников, намечавшиеся на четверг и воскресенье.

В прошлом году из-за таких стачек в Европе были отменены сотни рейсов ирландского лоукостера. Он впервые признал профсоюзы в 2017 году.