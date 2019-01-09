В Австралии кто-то разослал посольствам посылки с порошком

16 дипломатических миссий в Австралии получили подозрительные посылки с порошком. В списке адресатов оказались консульства Великобритании, США, Индии, Италии, Франции и Германии. Факт подозрительной рассылки подтвердили в Федеральной полиции Австралии.

В интервью Австралийской вещательной корпорации в консульстве Новой Зеландии рассказали, что получили пластиковый пакет с асбестом и цементом. У консульства Южной Кореи видели, как пожарный выносил большой мешок с надписью «асбест». Как сообщили в полиции, для проверки посылок были вызваны экстренные службы.