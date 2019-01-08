Итальянские популисты - за "жёлтых жилетов"

Два политических лидера популистского правительства Италии выразили свою поддержку французским "жёлтым жилетам". За несколько месяцев до выборов в Европарламент итальянские евроскептики провозгласили рождение новой Европы. Так, глава входящей в правящую коалицию националистической Лиги Севера министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, нанёс удар по своему главному сопернику на евровыборах Эммануэлю Макрону :

"Я поддерживаю честных французов, которые самым вежливым и цивилизованным образом говорят своему президенту: "Тому, кто не не печётся об интересах французского народа, лучше покинуть свой пост, причём чем раньше - тем лучше", - сказал Сальвини, в то же время решительно осудив любые проявления насилия ".

Не в пользу французского президента высказался и вице-премьер Италии Луиджи ди Майо из популистского "Движения 5 звёзд" . На своей страничке в "Твиттере"ди Майо написал:

"Во Франции, как и в Италии, политика больше не слышит граждан, говорящих о своих потребностях, народ отстранён от самых важных касающихся его решений. Глас народа, мощно раздающийся на площадях Франции, сводится в итоге к одному требованию участия в принятии решений.

Однопартийцы ди Майо, выступающие за форму прямой демократии, также с большой симпатией относятся к "жёлтым жилетом". Движение, родившееся в соцсетях, не поддающееся традиционной политической классификации и раздираемое противоречивыми заявлениями и требованиями, часто сравнивают с "Движением 5 звёзд" популярного комика Беппе Грилло в первые годы его существования. Французские "жёлтые жилеты" также призывают к прямой демократии - требуют, к примеру, провести референдум по гражданской инициативе. Но в отличие от итальянского, французскому движению не хватает для политического взлёта харизматичного лидера и чёткой структуры.