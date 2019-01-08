Заснеженные Афины

Пальмы, ели, апельсиновые и лимонные деревья запорошило снегом. Во вторник утром жители Афин увидели необычную для греческой столицы картину. Ночью в городе прошел снегопад – первый за эту зиму. Он принес жителям Афин немало проблем. В городе были закрыты многие школы. Временно было приостановлено движение по некоторым трассам. Со сбоями работало автобусное и железнодорожное сообщение.

REUTERS/Giorgos Moutafis

Сложнее всего сейчас, конечно, тем, у кого нет крыши над головой. Для них власти Афин открыли несколько зданий с отапливаемыми помещениями. Остановиться там также могут те, кто по финансовым соображениям не в состоянии отапливать свои дома.