Влиятельного кардинала обвиняют в сокрытии фактов педофилии в церкви

Во Франции проходит громкий процесс, главным фигурантом которого выступает влиятельный кардинал и архиепископ Лиона Филипп Барбарен. Помимо него на скамье подсудимых еще пять человек - все священнослужители. Они обвиняются в том, что на протяжении долгого времени покрывали педофилию и скрывали случаи надругательства над детьми в церкви.

Речь идет о событиях 40-летней давности, но от этого не менее резонансных. В 1980-х годах в одном из католических лагерей бойскаутов в Лионе работал отец Прейна - священник, который неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении вверенных ему детей.

Когда эти факты вскрылись, то кардинал Барбарен провел беседу со священником, но вместо того, чтобы обратиться в полицию - просто отослал педофила в рясе в другой приход, где возже тот был произведен в сан окружного викария.

Филипп Барбарен имеет довольно серьезное влияние в католической церкви, в частности, он был одним из кардиналов-выборщиков на папских Конклавах, по итогам которых были избраны Бенедикт XVI и Франциск. Сам священнослужитель заявляет, что ему скрывать нечего, однако с журналистами общаться не хочет. Вот, что заявил его адвокат.

"Сегодняшние слушания очень важны не только для нас, но для католиков во всем мире, коих насчитывается 1 миллиард 300 миллионов человек. Кардинал Барбарен показал, что не намерен уходить от ответственности. Он пришел в суд и выразил готовность честно ответить на все вопросы", - сказала адвокат.

Слушания завершатся в среду, 09 января. Истцы требуют символическую компенсацию в 1 евро. Для них гораздо важнее, если по итогам процесса будет признан факт педофилии в церкви и моральная вина тех, кто вместо воспитания детей, нанес им глубочайшие раны.