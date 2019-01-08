Экономике Германии грозит рецессия

Немецкая экономика может столкнуться с рецессией из-за неожиданно упавшего в ноябре объема промышленного производства. В последнем месяце осени показатели упали почти на 2% по сравнению с октябрем прошлого года и более чем на 4,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.

По данным федерального статистического бюро, в ноябре производство потребительских товаров сократилось более чем на 4%, средств производства – почти на 2% и промежуточных товаров – на 1%. Снижение объемов производства также было отмечено в энергетической и строительной отраслях.

Как считают эксперты, эти проблемы связаны с трудностями, с которыми столкнулась автомобильная отрасль Германии. С прошлого года в стране действуют новые правила, касающиеся автомобильных выхлопов, и концернам приходится подстраиваться под эти нормы.

Специалисты также связывают нынешнюю экономическую ситуацию в Германии с торговой войной между Китаем и США – одними из самых важных торговых партнеров ФРГ. Свой отпечаток накладывает и неопределенность, которая царит сейчас в Великобритании в связи с подготовкой к "брекситу".