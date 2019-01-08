К торговым переговорам с Америкой

Вскоре после встречи в прошлом году с главой Еврокомиссии президента Соединённых Штатов его администрация понизила статус представительства ЕС в Вашингтоне, о чем в Брюсселе стало известно только в этот вторник.

Госдепартамент стал относиться к Евросоюзу как к простой международной организации, а не как к крупной державе. Глава миссии не получил приглашений на некоторые официальные мероприятия. Ему не было отведено место в начале очереди послов на похоронах бывшего президента Буша-старшего.

Представитель Еврокомиссии не смогла подтвердить сообщения о восстановлении статуса:

"Как мы понимаем, недавно произошли изменения в дипломатическом списке, который реализуется протоколом Соединённых Штатов, - сказала Майя Косьянчич. - В настоящее время мы обсуждаем с соответствующими службами администрации Белого дома возможные последствия для делегации ЕС в Вашингтоне. Но, в конечном итоге, эти вопросы должны быть адресованы администрации США".

Такое проявление политического пренебрежения затрудняет новый раунд переговоров, на который приехала в Вашингтон еврокомиссар по торговле.

Сесилия Мальмстрём встретится со своим американским коллегой Робертом Лайтхайзером. Его ведомство должно со дня на день определить и объявить, представляет ли угрозу национальной безопасности импорт европейских автомобилей. Если да, то они могут быть обложены дополнительными пошлинами. Именно так администрация Дональда Трампа поступила с закупаемыми в ЕС сталью и алюминием.

В июле прошлого года трансатлантические партнеры договорились открывать друг для друга рынки, способствовать товарообмену и ослаблять напряженность в торговых отношениях.

Конкретным результатом стало увеличение экспорта американской сои через океан. Евросоюзу пришлось cмириться с тем, что это в основном генетически модифицированные бобы.