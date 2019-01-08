Эсхак Джахангири: "Ядерная сделка сохранится, пока она нужна народу"

Euronews: "На каком каком этапе сегодня находится иранская ядерная сделка (ее полное название Совместный всеобъемлющий план действий) ? Похоже, что иранцам надоело постоянное обсуждение этого документа, это так? Каков ваш ответ критикам соглашения? И что скажете в ее защиту?"

Эсхак Джахангири, первый вице-президент Ирана: "Совместный всеобъемлющий план действий стал одним из важнейших решений, принятых Исламской Республикой Иран. Он был утвержден для развенчания обвинений в наш адрес, из-за которых на страну, народ и экономику оказывалось давление.

В ходе переговоров при подготовке сделки, да и сейчас, мы стараемся честно информировать общество о происходящем. К сожалению, США весьма масштабно восстановили санкции в отношении моей страны после того, как решили в одностороннем порядке выйти из сделки. Да, на новом этапе санкций американцы использовали буквально все возможности, они сулили выгоды или, напротив, запугивали другие страны, компании, чтобы помешать их сотрудничеству с нами. Мы приняли ответные меры. Решили, что пока страны, подписавшие соглашения, стоят на своих позициях, пока ЕС делает конкретные шаги, мы тоже сохраним заинтересованность в поддержании сделки на плаву, будем защищать ее".

Euronews: "Поговорим отдельно о трех членах ЕС, подписавших соглашение. Франция Германия, Великобритания... что они сделали для сохранения сделки?"

Эсхак Джахангири: "Упомянутые страны входят в группу государств, которые согласились выполнять обязательства в рамках соглашения при условии, что Иран выполнит свою часть обещаний. Ожидается что пять участников сделки - упомянутые страны плюс Россия, Китай - и впредь будут следовать договоренностям. До сих пор ЕС в целом и его страны-члены действовали четко и своевременно в политической, дипломатической плоскостях. Тут мы очень довольны...Теперь мы ждем от ЕС и подписантов конкретных, практических шагов - того, что пойдет во благо иранскому народу, иранской экономике. Считаю, что сегодня впервые с окончания Второй мировой войны Европа проходит настоящую проверку на прочность: способен ли ЕС принимать независимые от американской администрацией решения? Особенно сейчас, когда в Белом доме - команда Дональда Трампа? Пока мы не заметили особой эффективности в этом плане".

Euronews: "Считаете ли вы, что у ЕС есть воля, или - точнее - способность противостоять Трампу?"

Эсхак Джахангири: "Мы считали, что да, у ЕС есть возможности для этого, ведь на уровне теорий, заявлений европейцы все делали верно. Однако на практике финансовые структуры ЕС, особенно его банковская система, демонстрируют обратное: мы видим, что ЕС неспособен к независимому принятию решений, не способен действовать как сильный авторитет, доводить до конца взятые на себя обязательства. Тем не менее мы все еще надеемся, что они продолжат работу по ядерной сделке".

Euronews: "Когда для вас зажигается стоп-сигнал?"

Эсхак Джахангири: "Когда речь идет о принятии любого международного решения, мы сопоставляем вложения и наши национальные интересы. Там, где выгоды перевешивают, мы придерживаемся избранной линии. Да, мы были немало разочарованы практическими действиями ЕС, однако по-прежнему надеемся: Европейский союз сделает то, что позволит нам воспользоваться преимуществами заключенной сделки. Наше правительство находится под давлением четверти иранского населения, группы, которая с самого начала считала, что от ЕС не следует ждать выполнения взятых на себя обязательств. Давление это усилилось, когда стало ясно, что во многих областях ЕС топчется на месте. Тем не менее мы считаем, что соглашение должно оставаться в силе, пока того требуют интересы иранского народа".

Euronews: "Есть ли у иранского правительства возможность пойти на какие-то другие, добровольные, шаги в обмен на обещания ЕС? Имеются в виду обязательства, выходящие за рамки соглашения..."

Эсхак Джахангири: "Нет, мы не берем на себя никаких обязательств, выходящих за рамки сделки. Ее согласованный вариант остается в фокусе нашего внимания. Документ предлагает всем подписантам придерживаться положений сделки".

Euronews: "В ЕС на май запланированы парламентские выборы; по их итогам не исключено, что Федерика Могерини и ее команда покинут свои посты, а в Европарламенте придут левые. Как вы видите перспективу развития отношений между Тегераном и Брюсселем в случае ухода Могерини?"

Эсхак Джахангири: "Правительства приходят и уходят. И обязательства, взятые политиками общеевропейской значимости, такими как Могерини, не являются индивидуальными. Нет, это - обязательства Европейского союза и его членов, Германии, Франции и Великобритании.

Как видите, фамилия человека, находящегося в конкретном офисе, не играет большой роли. Мы ожидаем, что ЕС выполнит все свои обязательства по ядерной сделке вне зависимости от изменений или перестановок после выборов".