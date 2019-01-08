Финальная стадия Кубка африканских наций 2019 года состоится в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Африканской конфедерации футбола. Изначально местом проведения соревнований был выбран Камерун. Однако в ноябре прошлого года страна была лишена этого права из-за "неподготовленности к Кубку Африки": в Камеруне возникли проблемы со строительством стадионов.
Кубок Африки примет Египет
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 24 команды. Кубок африканских наций проводится с 1957 года, Египет принимал соревнования четыре раза. Последний в 2006 году. "Фараоны" имеют наибольшее число титулов - семь. Действующим победителем турнира является команда Камеруна.