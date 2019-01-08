Кубок Африки примет Египет

Финальная стадия Кубка африканских наций 2019 года состоится в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Африканской конфедерации футбола. Изначально местом проведения соревнований был выбран Камерун. Однако в ноябре прошлого года страна была лишена этого права из-за "неподготовленности к Кубку Африки": в Камеруне возникли проблемы со строительством стадионов.