В Бремене избили главу регионального отделения ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Неизвестные нанесли Франку Магницу серьезную травму головы. Орудием нападения стал кусок деревянного бруса. 66-летний политик сейчас находится в больнице. Полиция ведет розыск злоумышленников, по предварительной информации, преступление совершено по политическим мотивам.
Бремен: нападение на ультраправого политика
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"Это черный день для немецкой демократии" — заявляют в партии "Альтернатива для Германии".
Нападение осудили в правительстве ФРГ. По словам министра иностранных дел германии Хайко Мааса, "насилие не должно быть средством политической борьбы, и неважно, против кого оно направлено".