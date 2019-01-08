Бремен: нападение на ультраправого политика

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В Бремене избили главу регионального отделения ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Неизвестные нанесли Франку Магницу серьезную травму головы. Орудием нападения стал кусок деревянного бруса. 66-летний политик сейчас находится в больнице. Полиция ведет розыск злоумышленников, по предварительной информации, преступление совершено по политическим мотивам.

"Это черный день для немецкой демократии" — заявляют в партии "Альтернатива для Германии".