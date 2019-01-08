Оскорбления в прямом эфире

На фоне переговоров о "брексите" в Соединенном Королевстве складывается напряженная атмосфера. У здания британского парламента ежедневно проходят манифестации как сторонников, так и противников выходы страны из состава ЕС.

Во вторник нападкам подверглась депутат от консервативной партии Анна Субри, ярая противница развода Великобритании с ЕС. И на этот раз оскорбления, направленные против нее, попали в эфир телеинтервью. Собравшиеся, в частности, обвинили Субри в нацизме.

"У меня это вызывает ошеломление, вот во что превратилась наша страна", —прокомментировала она.

В июне 2016 года в преддверии референдума по "брекситу" в графстве Западный Йоркшир была убита депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс. В момент преступления убийца кричал "Великобритания — прежде всего!".

Британские парламентарии обратились к полиции с требованием серьезно относиться к охране общественный порядка. После того как бездействие полицейских во время интервью с Анной Субри вызвало скандал, служба столичной полиции пообещала, что ее сотрудники отныне будут вмешиваться в подобные ситуации.