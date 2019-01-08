Amazon - самая дорогая компания в мире

Крупнейшая американская интернет-компания Amazon вновь возглавила рейтинг самых дорогих в мире. Ее рыночная капитализация превысила 797 миллиардов долларов при росте акций на 3,4%. На втором месте расположилась Microsoft - 789 миллиардов долларов. Третья строчка у холдинга Alphabet, в состав которого входит корпорация Google, - 745 миллиардов. За ними следует Apple.

Amazon - один из первых веб-сервисов, ориентированных на продажу товаров массового спроса. Компания была основана в 1994 году Джеффом Безосом. Сейчас предприниматель считается самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 135 миллиардов долларов.