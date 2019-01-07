Эдуар Филипп: "Нужно ужесточить закон"

Правительство Франции планирует ужесточить наказание в отношении хулиганов и участников акций, о которых не были уведомлены власти страны. Об этом в эфире канала TF1 объявил премьер-министр Эдуар Филипп. Согласно этим предложениям, выплачивать материальный ущерб будут не налогоплательщики, а сами хулиганы. Кроме того, власти допустили возможность создания списка нарушителей, которые впоследствии не будут допускаться до участия в манифестациях.

"Нужно, чтобы во Франции сохранилось свобода собраний. Но необходимо наказывать тех, кто пытается нарушить закон. Вот почему наше правительство ратует за поправки, за новый закон, в соответствии с которым наказанию бы подвергались участники акций, о которых не были уведомлены власти", - заявил Филипп.

Новый закон также предусматривает уголовную ответственность для тех, кто скрывает лицо под маской. Сейчас за это нарушителям грозит только штраф.

Во время интервью премьер-министр сообщил, что за два месяца акций желтых жилетов были задержаны более 5,5 тысяч человек. В отношении тысячи из них были вынесены обвинительные приговоры. Кроме того, Эдуар Филипп заявил, что на следующих выходных, во время девятого акта выступлений, в стране будут усилены меры безопасности. Следить за порядком на улицах будут 80 тысяч полицейских.