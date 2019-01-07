Глава Всемирного банка уходит в отставку

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку. Свой пост он покинет 1 февраля – за три года до истечения срока полномочий. Организацию временно возглавит исполнительный директор болгарка Кристалина Георгиева.

В сообщении Всемирного банка говорится, что после ухода с поста Ким будет работать в компании, которая занимается увеличением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны. Особое внимание, будучи главой Всемирного банка, Джим Ён Ким уделял проблемам экологии и старался оказывать поддержку проектам, которые дали бы толчок развитию "зеленой" энергетики.