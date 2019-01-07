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Брюссельское бюро

Прошлый год был не самым жарким

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 Андрей Бекетов 
Прошлый год был не самым жарким
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За всю историю наблюдений погоды на Земле самым тёплым годом признан 2016. Как сообщила европейская Служба мониторинга атмосферы "Коперник", 2018 год занял по этому признаку четвёртое место после 2017 и 2015.

О глобальном потеплении свидетельствует, в частности, таяние полярных льдов, вызванное, возможно, парниковым эффектом.