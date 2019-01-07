Прошлый год был не самым жарким

За всю историю наблюдений погоды на Земле самым тёплым годом признан 2016. Как сообщила европейская Служба мониторинга атмосферы "Коперник", 2018 год занял по этому признаку четвёртое место после 2017 и 2015.
За всю историю наблюдений погоды на Земле самым тёплым годом признан 2016. Как сообщила европейская Служба мониторинга атмосферы "Коперник", 2018 год занял по этому признаку четвёртое место после 2017 и 2015.
О глобальном потеплении свидетельствует, в частности, таяние полярных льдов, вызванное, возможно, парниковым эффектом.