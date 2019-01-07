Кевин Спейси явился в суд

Американский актер и режиссер Кевин Спейси лично явился на судебные слушания по делу о предъявленных ему обвинениях в сексуальных домогательствах. Ранее суд американского округа Кейп энд Айлендс (штат Массачусетс) отклонил ходатайство адвокатов Спейси о предоставлении ему возможности не являться на рассмотрение дела.

В прошлом году вокруг обладателя двух премий Оскар разгорелся скандал в частности, актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. а затем с аналогичными обвинениями выступили около 30 человек со съемочной площадки в сериале "Карточный домик" и актер был уволен из проекта. Кевин Спейси отрицает все обвинения.